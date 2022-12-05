Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины 15 000 человек пропали без вести. Вы только представьте: судьба тысяч людей неизвестна. Кого-то из них уже, возможно, нет в живых. Их всех ищут родные, безграничны страдания в семьях от неизвестности. Родные ждут добрую весть. Ждут с надеждой в сердце", - написал он.

В конце ноября МВД сообщало, что с начала полномасштабной войны с РФ Нацполиция нашла почти 30 тысяч человек , считавшихся пропавшими без вести.

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