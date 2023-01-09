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В Украине из-за снижения температуры возросло потребление электроэнергии, возможно отключение света, - Укрэнерго

9 января, 2023 понедельник
11:44
Общество

Утром 9 января в Украине возросло потребление электроэнергии из-за холодной температуры. В частности, промышленными объектами и бизнесом

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" .

"По состоянию на 11:00 9 января потребление в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что, чтобы сохранить баланс, все области выделили лимиты потребления, действующие с 04:00 до 24:00.

Если лимиты будут превышены, то энергетики применят аварийное отключение света.

Сложной остается ситуация в регионах прифронтовых на Востоке и Юге. Там в результате боевых действий значительно повреждены сети. Этой ночью рашисты снова обстреляли один из объектов электроэнергии на Юге.

"В настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС", – добавляют в компании.

В Укрэнерго призвали разумно потреблять электричество и попеременно включать энергоемкие приборы.

  • Напомним, в минувший день в Укрэнерго проинформировали , что благодаря праздничному дню 7 января потребление энергии в Украине уменьшилось, однако ситуация может измениться из-за холодной погоды.
  • Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 8 января проинформировал о возможных отключениях света не только днем, но и ночью.

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