Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" .

"По состоянию на 11:00 9 января потребление в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что, чтобы сохранить баланс, все области выделили лимиты потребления, действующие с 04:00 до 24:00.

Если лимиты будут превышены, то энергетики применят аварийное отключение света.

Сложной остается ситуация в регионах прифронтовых на Востоке и Юге. Там в результате боевых действий значительно повреждены сети. Этой ночью рашисты снова обстреляли один из объектов электроэнергии на Юге.

"В настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС", – добавляют в компании.

В Укрэнерго призвали разумно потреблять электричество и попеременно включать энергоемкие приборы.