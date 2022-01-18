В Украине из-за шквалов обесточены 349 населенных пунктов в 10 областях, кое-где ветер повредил крыши и поломал деревья

Об этом сообщает сайт ГСЧС.



В Киевской области без электричества остались 93 населенных пункта, в Житомирской - 68, в Тернопольской - 57, в Черниговской - 42, во Львовской - 31, в Хмельницкой - 29, в Черновицкой - 18, в Кировоградской - 6, в Закарпатской - 3, в Волынской - 2.



Кроме того, в Черновцах 17 января шквальный ветер повредил кровли жилого дома (на площади 60 кв. м) и торгово-офисного здания (150 кв. м) в г. Черновцы.



В с. Валя Кузьмина, Черновицкого района Черновицкой области, была повреждена крыша общеобразовательной школы на площади 30 кв. м. Также на территории области были распилены и убраны 3 поваленных дерева.



В Ивано-Франковской области в с. Загайполь Коломыйского района 17 января шквальный ветер повредил кровлю дома культуры на площади 30 кв. м.



В течение суток 17 января подразделения ГСЧС распилили и убрали 21 поваленное дерево на территории 6 областей и трижды отбуксировали автомобили.



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