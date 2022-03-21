В Украине из-за российской агрессии заблокирован вход судов во все морские порты
Из-за российской военной агрессии заблокирован вход и выход во все украинские морские порты
Об этом сообщает Мининфраструктуры.
Вход и выход судов ни в один украинский порт пока временно невозможен.
Порты Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон временно не работают. Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск частично осуществляют обработку имеющегося у причалов флота и отгрузку железной дорогой и автотранспортом. Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов.
В Мининфраструктуре добавили, что речная инфраструктура продолжает частично работать. Шлюзы Днепра к югу от города Киева в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, захваченного Россией.
- Напомним, по состоянию на 13 марта только два порта Украины были в состоянии перегружать грузы на экспорт.
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