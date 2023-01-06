В Украине из-за понижения температуры продолжает расти дефицит в энергосистеме
Имеющиеся в Украине электростанции не в состоянии произвести столько электричества, чтобы полностью покрыть потребности людей в случае дальнейшего снижения температуры воздуха
Об этом сообщает Укрэнерго .
"По состоянию на 11:00 6 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что 5 января в ряде областей были превышены лимиты потребления и применены аварийные отключения света. Выключения возможны и сегодня, подчеркнули в Укрэнерго.
При этом Укрэнерго отмечает, что имеющиеся в Украине электростанции не могут произвести достаточное количество электричества.
"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной - Запорожской АЭС", - резюм .
Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко говорил, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции – 6 энергоблоков, которые еще в феврале 2022 года выдавали в энергосистему Украины более 6 000 МВт электроэнергии.
- В Энергоатоме спрогнозировали возвращение контроля над ЗАЭС военным путем.
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