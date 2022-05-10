В Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли уже 226 детей, 416 получили ранения
В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли уже 226 детей, еще 416 получили ранения. Кроме того, россияне разбомбили более 1500 учебных заведений
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Стало известно, что в результате полномасштабной войны, которую РФ начала на территориях Украины, пострадали более 642 детей. По состоянию на утро 10 мая официальное число детских смертей – 226. При этом были ранены еще 416 детей.
Офис генпрокурора отмечает, что цифры не окончательные, поскольку ведется уточнение информации в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Отмечается, что больше всего детей пострадало в Донецкой области - 139 человек. Кроме того, в Киевской области погибли 116 детей, в Харьковской - 99, в Черниговской - 68, в Херсонской - 46, а также 44 ребенка в Николаевской области и 44 в Луганской. В Запорожской области – 28, в Сумской – 17, в Житомирской – 15. В столице погибли 16 детей.
Также 8 мая в результате вражеских обстрелов крылатыми ракетами населенного пункта Новая Дофиновка Одесского района Одесской области получила ранение 17-летняя девушка.
Среди прочего, в результате бомбардировок и обстрелов военными РФ украинских городов и сел было повреждено 1657 учебных заведений. Из них 132 были разрушены полностью.
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