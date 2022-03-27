В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ погибли 139 детей, более 205 получили ранения, - ювенальные прокуроры

Об этом со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил Офис генпрокурора .



За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 139 детей, более 205 были ранены.



Больше всего детей пострадало в Киевской - 65, Харьковской - 45, Донецкой - 53, Черниговской - 38, Николаевской - 29, Луганской - 25, Запорожской - 19, Херсонской - 21, столице - 16, Житомирской - 15 и Сумской - 14 областях.



В частности, 25 марта россияне из тяжелой артиллерии открыли огонь по Большой Александровке Бериславского района Херсонской области. В результате погиб 4-летний ребенок. Также 26 марта двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами Мелитополя Запорожской области. Во время российского обстрела Боярки в Киевской области был ранен один ребенок.



Данные не окончательные, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и временно оккупированных территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb