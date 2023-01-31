Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В Украине из-за похолодания растут объемы потребления электроэнергии, возможны аварийные отключения, - Укрэнерго

В Украине из-за похолодания растут объемы потребления электроэнергии, возможны аварийные отключения, - Укрэнерго

31 января, 2023 вторник
11:16
Экономика

В Украине увеличиваются объемы потребления электроэнергии. Но по состоянию на утро 31 января превышения лимитов не зафиксированы, аварийные отключения не применяют

Об этом сообщает Укрэнерго .

По данным компании, потребление электроэнергии во вторник продолжает расти из-за похолодания, поэтому в энергосистеме сохраняется значительный дефицит.

В Укрэнерго напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Также несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по техническим причинам. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления.

"По состоянию на утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись. Но учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применение ограничений", - подчеркнули в компании.

  • 30 января в YASNO заявили , что 80% времени Киев остается со светом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Украина
война с Россией
Читайте также:
Пентагон
30 января, 2023 понедельник
С Россией в списке: в Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой наивысшего уровня
Автор Антин Борковский
29 января, 2023 воскресенье
Путин уже не знает, что делать, он не может объяснить россиянам конечную цель, - Фейгин
30 января, 2023 понедельник
"Мы никогда больше не будем унижены": министр обороны Британии вспомнил, что сказал Герасимов перед вторжением в Украину
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.54
  • EUR
    Покупка 42.58
    Продажа 43.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
31 января
12:14
В Херсонской области местный житель взорвался на вражеской мине
12:08
"Объединенные музыкой": презентовали логотип и лозунг "Евровидения-2023"
12:08
OPINION
MeToo по-путински
12:00
Россия удерживает в Черном море 12 кораблей, среди которых три носителя "калибров"
11:46
Джонсон указал на катастрофическую ошибку, которую Запад допустил относительно Путина и членства Украины в НАТО
11:42
Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании в Изюме запрещенных "мин-лепестков"
11:29
Эксклюзив
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Пентагон является сторонником решения о поставках F-16 в Украину, - Згурец
11:03
Олег Волошин
Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается, - десантник Александр Погребиский
10:58
Министерство иностранных дел Украины
"Поставил под сомнение территориальную целостность Украины": в МИД осудили заявление президента Хорватии о Крыме
10:54
Стало известно, сколько клуб АПЛ заплатит "Динамо" за футболиста сборной Украины
10:46
Экс-глава Пентагона призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты
10:41
Курс валют на 31 января: стоимость доллара и евро в Украине
10:25
Буданов: Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой
10:12
За 6 тыс. грн сдал позиции ВСУ в Северске: депутату ОПЗЖ сообщили о подозрении
10:05
OPINION
Россияне цинично используют западный тренд постмодернизма
09:52
Вражеские войска 54 раза обстреливали Херсонщину за прошедшие сутки
09:50
Резников встретится с Макроном и будет просить о поставках F-16, - The Guardian
09:42
Эксклюзив
ВСУ уничтожили по меньшей мере 5 легкомоторных лодок, на которых передвигались российские разведчики, - начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления
09:38
Минобороны Беларуси заявило о начале "общей штабной тренировки" с войсками РФ
09:25
Британская разведка оценила способность РФ совершить оперативный прорыв в Донецкой области
08:58
коррупция
Украина в 2022 году поднялась в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International
08:49
Эксклюзив
Враг пытается подойти к Бахмутскому мясокомбинату и заводу шампанских вин, - боец ВСУ Тимочко
08:33
Россия за сутки потеряла в Украине 850 солдат, 9 боевых бронемашин и 4 беспилотника
08:33
За атакой на иранские военные объекты стоит израильский Моссад, - WSJ
08:13
Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии общину в Днепропетровской области: повреждены дома и линии электропередачи
08:09
OPINION
Владимир Горбач
Баланс – это паритет в вооружениях
07:48
Николай Княжицкий
Национальная безопасность – основание запрета РПЦ в Украине
07:45
SWIFT
Иран объявил о создании совместного с Россией аналога банковской системы SWIFT
07:36
Обновлено
Теракт в мечети Пакистана: количество погибших возросло до 83
07:20
Футболист "Динамо" переходит в английский клуб
07:09
В подразделениях войск РФ отмечается разочарование в решениях военно-политического руководства и истощение, - Генштаб
06:33
ISW: Россия продолжает готовиться к новому наступлению
06:13
Алексей Данилов
Понимаем угрозы и очень мощно готовимся к этому, - Данилов о возможном новом наступлении россиян
05:58
На фоне скандалов с медтехникой Philips планирует сократить до 10 тыс. рабочих мест
05:31
В мае США могут отменить чрезвычайную ситуацию по коронавирусу
05:04
ООС ранение ВСУ
Раненые бойцы не должны проходить бюрократический квест: правительство проведет цифровизацию военно-врачебной комиссии
04:36
Нетаньягу
Израиль и США обвинили Иран в "экспорте агрессии"
04:08
В Бразилии автобус с подростками упал с моста: есть погибшие и травмированные
03:40
Россия пытается получить от Ирана баллистические ракеты. ПВО Украины пока бессильно против них, - Игнат
03:12
Парламент Канады признал ЧВК Вагнера террористической организацией. Направил постановление правительства
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV