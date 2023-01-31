В Украине из-за похолодания растут объемы потребления электроэнергии, возможны аварийные отключения, - Укрэнерго
В Украине увеличиваются объемы потребления электроэнергии. Но по состоянию на утро 31 января превышения лимитов не зафиксированы, аварийные отключения не применяют
Об этом сообщает Укрэнерго .
По данным компании, потребление электроэнергии во вторник продолжает расти из-за похолодания, поэтому в энергосистеме сохраняется значительный дефицит.
В Укрэнерго напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Также несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по техническим причинам. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления.
"По состоянию на утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись. Но учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применение ограничений", - подчеркнули в компании.
- 30 января в YASNO заявили , что 80% времени Киев остается со светом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.54
-
EUR
Покупка 42.58Продажа 43.54
- Актуальное
- Важное