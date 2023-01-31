Об этом сообщает Укрэнерго .

По данным компании, потребление электроэнергии во вторник продолжает расти из-за похолодания, поэтому в энергосистеме сохраняется значительный дефицит.

В Укрэнерго напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Также несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по техническим причинам. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления.

"По состоянию на утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись. Но учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применение ограничений", - подчеркнули в компании.

30 января в YASNO заявили , что 80% времени Киев остается со светом.

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