В Украине из-за плохой погоды задерживаются пассажирские и пригородные поезда
В связи с ухудшением погодных условий 28 декабря в Украине задерживаются некоторые пассажирские и пригородные поезда
Об этом предупреждает Укрзализныця .
В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются поезда, которые отправляются из Киева и курсируют на Юг и Запад Украины и обратно.
Так на 47 минут опаздывает поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.
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