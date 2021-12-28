В Украине из-за плохой погоды задерживаются пассажирские и пригородные поезда

Об этом предупреждает Укрзализныця .



В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются поезда, которые отправляются из Киева и курсируют на Юг и Запад Украины и обратно.



Так на 47 минут опаздывает поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.

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