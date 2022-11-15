В Украине из-за отключения электроэнергии существенно увеличилось количество ДТП: МВД привело цифры
В Украине из-за отключения электроэнергии увеличилось ДТП, иногда количество аварий достигает даже 600 в сутки
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"Ежедневно мы можем фиксировать 400, 500, а иногда даже до 600 ДТП. Если сравнить данные за октябрь и сентябрь этого и предыдущего лет, то мы видим рост динамики погибших на 8%, травмированных на 9%", — рассказал он.
Енин отметил: чтобы водителю было легче разглядеть пешехода в 120-130 метрах, людям желательно впитываться в светлую одежду и носить светоотражатели на обуви или на рюкзаках. Также следует одевать световозвращатели на домашних любимцев, добавил замминистра.
- Аварийные и стабилизационные отключения в Украине начались после массированных ракетных ударов российской армии по энергетическим объектам. В "Укрэнерго" заверили , что энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы возобновить стабильное энергоснабжение.
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