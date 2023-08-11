В Украине из-за обстрелов обесточено 355 населенных пунктов, еще 127 – из-за непогоды
В Украине из-за вражеских обстрелов обесточено 355 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Луганской, Сумской и Черниговской областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Также за прошедшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов было повреждено линейное производственное управление магистральных газопроводов, газораспределительную станцию, не работавшую с прошлого года, и админздание.
Кроме того, в результате обстрелов произошел обрыв проводов и отсоединение от основной воздушной линии электропередачи 750 кВт временно оккупированной Запорожской АЭС. Ремонтные бригады уже все починили.
В то же время из-за непогоды обесточено 127 населенных пунктов в четырех областях.
"В результате грозового шторма обесточены 127 населенных пунктов в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях. Больше всего пострадали Сумщина и Полтавщина, где, соответственно, остаются без света 66 и 37 населенных пунктов. Около 12 тысяч потребителей - без света. Продолжаются восстановительные работы", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки для обеспечения потребностей потребителей происходил коммерческий импорт электроэнергии, экспорта не было.
- По данным Укрэнерго, украинцы 5 августа потребили количество электроэнергии, равнозначное мощности 5 тепловых энергоблоков.
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