Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Также за прошедшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов было повреждено линейное производственное управление магистральных газопроводов, газораспределительную станцию, не работавшую с прошлого года, и админздание.

Кроме того, в результате обстрелов произошел обрыв проводов и отсоединение от основной воздушной линии электропередачи 750 кВт временно оккупированной Запорожской АЭС. Ремонтные бригады уже все починили.

В то же время из-за непогоды обесточено 127 населенных пунктов в четырех областях.

"В результате грозового шторма обесточены 127 населенных пунктов в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях. Больше всего пострадали Сумщина и Полтавщина, где, соответственно, остаются без света 66 и 37 населенных пунктов. Около 12 тысяч потребителей - без света. Продолжаются восстановительные работы", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки для обеспечения потребностей потребителей происходил коммерческий импорт электроэнергии, экспорта не было.