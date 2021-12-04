В Украине из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

По состоянию на 7:00 4 декабря в результате усложнения погодных условий, порывов ветра и мокрого снега из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП было обесточено 130 населенных пунктов в двух областях - Львовской (118) и Ивано-Франковской (12).

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.