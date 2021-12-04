В Украине из-за непогоды обесточены 130 населенных пунктов
По состоянию на утро 4 декабря, из-за сильного ветра и мокрого снега обесточены 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .
По состоянию на 7:00 4 декабря в результате усложнения погодных условий, порывов ветра и мокрого снега из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП было обесточено 130 населенных пунктов в двух областях - Львовской (118) и Ивано-Франковской (12).
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
- Ранее сообщалось, что 4 декабря в Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможно сход лавин .
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