В Украине из-за непогоды обесточен 241 населенный пункт
По состоянию на 7:00 вторника, 14 декабря, в Украине без электроэнергии осталось 241 населенный пункт в 4 областях
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"В результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 241 населенный пункт в 4 областях", - говорится в сообщении.
Без электричества остались 173 населенных пункта во Львовской области, 42 – в Ивано-Франковской, 15 – в Ровенской, 11 – в Сумской.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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