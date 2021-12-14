В Украине из-за непогоды обесточен 241 населенный пункт

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .



"В результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 241 населенный пункт в 4 областях", - говорится в сообщении.



Без электричества остались 173 населенных пункта во Львовской области, 42 – в Ивано-Франковской, 15 – в Ровенской, 11 – в Сумской.



К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



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