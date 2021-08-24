В Украине из-за непогоды были обесточены более 90 населенных пунктов
Из-за ухудшения погоды на западе Украины обесточены 93 населенных пункта
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.
Как отмечается, по состоянию на утро, 24 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 2 областях (Львовская - 80 и Закарпатская - 13).
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
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