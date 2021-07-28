В Украине из-за непогоды были обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях
По состоянию на утро 28 июля в Украине из-за порывов ветра, дождя и грозы были обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
Во Львовской области без электричества остались 18 населенных пунктов, в Киевской - 16, в Житомирской - 15, в Волынской - 10, в Черниговской - 6.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее КГГА предупредила о грозах и шквалах в Киеве 28 июля.
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