В Украине из-за непогоды были обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.



Во Львовской области без электричества остались 18 населенных пунктов, в Киевской - 16, в Житомирской - 15, в Волынской - 10, в Черниговской - 6.



К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



Напомним, ранее КГГА предупредила о грозах и шквалах в Киеве 28 июля.



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