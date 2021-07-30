В Украине из-за непогоды 353 населенных пункта в 13 областях остались без электричества

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .



В Киевской области были обесточены 102 населенных пункта, в Черновицкой - 71, в Черниговской - 39, в Хмельницкой - 28, в Днепропетровской - 21, в Донецкой - 20, в Житомирской - 20, в Кировоградской - 13, в Запорожской - 12, в Сумской - 10, в Черкасской - 9, в Луганской - 6, в Херсонской - 2.



К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на утро 28 июля в Украине из-за непогоды были обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях , утром 29 июля без электричества из-за сложных погодных условий оставались 120 населенных пунктов в 5 областях.

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