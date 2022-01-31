В Украине из-за непогоды 317 населенных пунктов остались без электричества, в Закарпатье сошли снежные лавины

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС .



Во Львовской области без электричества остались 123 населенных пункта, в Тернопольской - 56, в Ровенской - 54, в Хмельницкой - 38, в Волынской - 32, в Закарпатской - 14.



Кроме того, ночью 31 января в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи Рахов и с. Деловое произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин (40 м3 и 60 м3) на часть проезжей дороги без негативных последствий. Лавины убрали по технике Укравтодора, задержек движения не было.



Напомним, по данным Укргидрометцентра, 31 января в Украине ожидаются мокрый снег, метель, гололедица и сильный ветер.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb