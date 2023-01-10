Об этом сообщает Укрэнерго.

"По состоянию на 10:00 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Также возросло потребление промышленностью и бизнесом, что привычно для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00, и во многих регионах они уже превышены.

"Также в отдельных регионах из-за неблагоприятных метеоусловий (порывистый ветер) есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы", - предупредили в Укрэнерго.

Там напомнили, что в прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате действий оккупантов.

"Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - резюмировали в Укрэнерго.

В ночь на 9 января российская армия атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

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