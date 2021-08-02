В Украине из-за дождей и гроз обесточены более полутысячи населенных пунктов
2 августа в результате осложнения погодных условий обесточены 529 населенных пунктов в 7 областях
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
Без света остались населенные пункты Львовской - 298, Закарпатье - 90, Ивано-Франковской области - 57, Тернопольской - 44, Черновицкой - 16, Черниговской - 14 и Житомирской 10. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В результате осложнения погодных условий погибло 2 человека, повреждены кровли 2 жилых домов, повалены 42 дерева. Деревья разрезан и убрано.
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