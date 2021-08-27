В Украине из-за дождей и гроз без света остаются более 60 населенных пунктов
Вследствие дождей, гроз и порывов ветра обесточенными остаются 64 населенных пункта в четырех областях
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
В Сумской области без света 35 населенных пунктов, в Днепропетровской - 20, Киевской - 7 и Донецкой - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По прогнозу 27 августа в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
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