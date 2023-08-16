Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Во вторник, 15 августа, вечерний максимум потребления увеличился на 3% по сравнению с понедельником 14 августа. Это равняется объемам производства 2 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что причиной увеличения потребления является использование кондиционеров.

В то же время энергосистема получила новые повреждения, в частности, на Харьковщине.

"Из-за боевых действий в общей сложности обесточенными остается 401 населенный пункт. В результате обстрелов россиянами есть новые повреждения в сетях на Харьковщине", - рассказали в Укрэнерго.

Там отметили, что ремонтные работы проходят с разрешения военных.

Также вчера были перебои со светом в Киеве.

"Вчера, 15 августа, зафиксировано техническое усложнение в работе оборудования подстанции 330 кВ в Ровенской области. Были обесточены 23 тыс. потребителей г. Ровно. Через 20 минут питание потребителей восстановлено в полном объеме", - рассказали в Укрэнерго.

В среду запланирован импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 626 МВт.

Экспорта не будет.