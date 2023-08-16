В Украине из-за боевых действий обесточен 401 населенный пункт, есть новые повреждения в сетях на Харьковщине
15 августа вечерний максимум потребления электроэнергии в Украине вырос на 3% по сравнению с понедельником. В то же время энергосистема получила новые повреждения
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Во вторник, 15 августа, вечерний максимум потребления увеличился на 3% по сравнению с понедельником 14 августа. Это равняется объемам производства 2 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что причиной увеличения потребления является использование кондиционеров.
В то же время энергосистема получила новые повреждения, в частности, на Харьковщине.
"Из-за боевых действий в общей сложности обесточенными остается 401 населенный пункт. В результате обстрелов россиянами есть новые повреждения в сетях на Харьковщине", - рассказали в Укрэнерго.
Там отметили, что ремонтные работы проходят с разрешения военных.
Также вчера были перебои со светом в Киеве.
"Вчера, 15 августа, зафиксировано техническое усложнение в работе оборудования подстанции 330 кВ в Ровенской области. Были обесточены 23 тыс. потребителей г. Ровно. Через 20 минут питание потребителей восстановлено в полном объеме", - рассказали в Укрэнерго.
В среду запланирован импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 626 МВт.
Экспорта не будет.
- 15 августа Украина на протяжении суток импортировала электроэнергию из Словакии, Польши и Молдовы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему во время жары.
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