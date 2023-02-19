В Украине из-за агрессии РФ пострадали 1385 детей: погибли 461, 924 получили ранения
В Украине в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации погиб 461 ребенок, 924 получили ранения
Об этом Офис генерального прокурора сообщил 19 февраля в telegram .
"По состоянию на утро 19 февраля 2023 года более 1385 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 461 ребенок погиб и более 924 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.
Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 445, Харьковской – 272, Киевской – 123, Херсонской – 87, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 64.
17 февраля в результате обстрела врагом города Бахмут Донецкой области ранен 16-летний парень.
В Офисе генерального прокурора в частности напомнили, что с помощью платформы "Дети войны" можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны РФ против Украины.
- 14 ноября стало известно, что в Украине начал работу государственный портал розыска детей "Дети войны", в котором подают сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны.
- 26 ноября сообщалось , что под видом "медицинской помощи" враг хочет депортировать в Россию более 10 тыс. детей с временно оккупированных территорий.
- 16 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что накануне российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.
- Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности отметил , что украинских детей захватчики вывозят, чтобы уменьшить количество своих потерь от военной агрессии России в Украине.
- Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что по состоянию на 23 декабря известно о 13 613 украинских детях, вывезенных на территорию РФ.
- 17 февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на территории РФ может находиться около 150 тысяч незаконно вывезенных украинских детей.
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