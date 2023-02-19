Об этом Офис генерального прокурора сообщил 19 февраля в telegram .

"По состоянию на утро 19 февраля 2023 года более 1385 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 461 ребенок погиб и более 924 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 445, Харьковской – 272, Киевской – 123, Херсонской – 87, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 64.

17 февраля в результате обстрела врагом города Бахмут Донецкой области ранен 16-летний парень.

В Офисе генерального прокурора в частности напомнили, что с помощью платформы "Дети войны" можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны РФ против Украины.