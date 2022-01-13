В Украине ИТ-специалистам без педагогического образования разрешили преподавать в школе, - Минцифры
Правительство Украины утвердило Положение о педагогической интернатуре, согласно которому ІТ-специалисты смогут преподавать в заведениях среднего образования после прохождения практики под руководством педагога
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
За IT-специалистом будет закрепляться определенный преподаватель. Он должен сформировать программу интернатуры, которая продлится год. За это время интерн может "сформировать и развить необходимые навыки обучения детей и получить возможность преподавать в школе".
Минцифры отмечает, что изменения в Положение о педагогической интернатуре были внесены в соответствии с Дорожной картой реформирования ІТ-образования, которую министр Михаил Федоров представил в декабре 2021 года. Ее поддержали в том числе и представители бизнеса.
"При разработке Дорожной карты реформирования ИТ-образования выявлено, что в Украине недостаточно квалифицированных учителей по математике и информатике. Это приводит к снижению общего качества математического и STEM-образования в Украине в целом", — сообщает ведомство.
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