В Украине ИТ-специалистам без педагогического образования разрешили преподавать в школе, - Минцифры

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.



За IT-специалистом будет закрепляться определенный преподаватель. Он должен сформировать программу интернатуры, которая продлится год. За это время интерн может "сформировать и развить необходимые навыки обучения детей и получить возможность преподавать в школе".



Минцифры отмечает, что изменения в Положение о педагогической интернатуре были внесены в соответствии с Дорожной картой реформирования ІТ-образования, которую министр Михаил Федоров представил в декабре 2021 года. Ее поддержали в том числе и представители бизнеса.



"При разработке Дорожной карты реформирования ИТ-образования выявлено, что в Украине недостаточно квалифицированных учителей по математике и информатике. Это приводит к снижению общего качества математического и STEM-образования в Украине в целом", — сообщает ведомство.

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