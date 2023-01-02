Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Аномально теплая погода еще будет построена в Украине.

Наслаждаясь теплом на улице и домах, обязательно не забудьте использовать это тепло для максимальной экономии электроэнергии, которая идет на обогрев. Ибо зима продолжается и, конечно, еще будут похолодания.

3 января температура воздуха в течение дня в Украине будет +7+12 градусов, на юго-западе и в южной части +9+14 градусов.

Осадки какие-нибудь существенные завтра маловероятны в большинстве областей, на юге, востоке и в центре - солнечные прояснения. В Закарпатье и в Карпатах возможны локальные небольшие дожди.

Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.

В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов, однако воздух станет постепенно "съезжать". Осадки маловероятны, но увеличится облачность.

Новая, более холодная воздушная масса, начнет заходить в Украину с 4-6 января. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10-15 градусов.

Карта – прогноз температуры воздуха на Рождественский вечер, 7 января.

Наталья Диденко сообщает, что уже с 10 января в Украине снова ожидается потепление.