В Украине идет теплая погода, небольшие дожди только на Закарпатье и в Карпатах: прогноз погоды 3 января от Наталки Диденко
Температура воздуха и сегодня, и завтра в течение дня будет радовать опьяняющим весенним воздухом, приятными впечатлениями солидарности даже атмосферы с украинцами
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Аномально теплая погода еще будет построена в Украине.
Наслаждаясь теплом на улице и домах, обязательно не забудьте использовать это тепло для максимальной экономии электроэнергии, которая идет на обогрев. Ибо зима продолжается и, конечно, еще будут похолодания.
3 января температура воздуха в течение дня в Украине будет +7+12 градусов, на юго-западе и в южной части +9+14 градусов.
Осадки какие-нибудь существенные завтра маловероятны в большинстве областей, на юге, востоке и в центре - солнечные прояснения. В Закарпатье и в Карпатах возможны локальные небольшие дожди.
Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.
В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов, однако воздух станет постепенно "съезжать". Осадки маловероятны, но увеличится облачность.
Новая, более холодная воздушная масса, начнет заходить в Украину с 4-6 января. Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10-15 градусов.
Карта – прогноз температуры воздуха на Рождественский вечер, 7 января.
Наталья Диденко сообщает, что уже с 10 января в Украине снова ожидается потепление.
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