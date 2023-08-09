В Украине идет сбор овощных культур: какой регион имеет наибольшую урожайность

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В общей сложности овощи собраны уже с площади 88,4 тыс. га (23,2%) при средней урожайности 163,9 ц/га. Выращено 1450 тыс. тонн, из которых капусты – 105,4 тыс. тонн, огурцов – 310,3 тыс. тонн, помидоров – 175,0 тыс. тонн, лука – 428,0 тыс. тонн, моркови – 51,7 тыс. тонн, столовой свеклы – 35,3 тыс. тонн, других овощей – 344,3 тыс. тонн.

Собрано более половины площадей огурцов – 51,4% и лука – 51,4%.

Картофеля выращено 711,5 тыс. тонн при средней урожайности 138,9 ц/га. Самая высокая урожайность картофеля в хозяйствах Хмельнитчины – 290 ц/га.

Закончили собирать лук в Ивано-Франковской и Харьковской областях.