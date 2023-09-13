В Украине идет похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на 14 сентября от Натальи Диденко

Об этом сообщает Наталья Диденко.

Сначала грозовые дожди можно ожидать в западных, северных, местами в центральных областях и в Одесской области. В дальнейшем, 15 сентября, непогода дойдет и до восточной части Украины.

Кроме этого, можно ожидать понижения температуры воздуха.

Какую температуру ждать завтра

Отмечается, что в западных областях температура составит +20…+26 °C. А на востоке Украины будет +21...+24°C. На остальной территории будет теплее - +24...+29°C.

"Снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины 15 сентября", - написала синоптик.

В Киеве будет тепло

В четверг, 14 сентября, в столице ожидается теплая погода до +27 °C. Однако во второй половине дня или к вечеру можно ожидать дожди с грозой.

Уже 15 сентября будет похолодание, однако в выходные снова потеплеет.