В Украине идет похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на 14 сентября от Натальи Диденко
В четверг, 14 сентября, в отдельных регионах Украины можно ожидать дожди с грозами. Тем не менее, в Киеве прогнозируется теплая погода до +27 °C
Об этом сообщает Наталья Диденко.
Сначала грозовые дожди можно ожидать в западных, северных, местами в центральных областях и в Одесской области. В дальнейшем, 15 сентября, непогода дойдет и до восточной части Украины.
Кроме этого, можно ожидать понижения температуры воздуха.
Какую температуру ждать завтра
Отмечается, что в западных областях температура составит +20…+26 °C. А на востоке Украины будет +21...+24°C. На остальной территории будет теплее - +24...+29°C.
"Снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины 15 сентября", - написала синоптик.
В Киеве будет тепло
В четверг, 14 сентября, в столице ожидается теплая погода до +27 °C. Однако во второй половине дня или к вечеру можно ожидать дожди с грозой.
Уже 15 сентября будет похолодание, однако в выходные снова потеплеет.
- Вчера синоптик писала , что с четверга, 14 сентября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди от запада к востоку.
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