В Украине идет небольшое потепление 20 декабря, - синоптик Наталья Диденко
Завтра, 20 декабря, в Украине ожидается небольшое потепление, местами возможны осадки - мокрый снег, который будет постепенно переходить в дождь
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Завтра, 20 декабря, Атлантика сдвинет холодный антициклон на восток.
Если ночью еще температура воздуха ожидается низкой, -5 -12 градусов, в Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, то уже завтра днем стремительно потеплеет.
В течение вторника – до оттепели, небольших "плюсов". Будет подтаивать снег и лед.
Северный ветер перейдет на юго-западный, в западных, северных и центральных областях могут быть сильные порывы.
Осадки ожидаются на Севере, Западе и Винницкой области - мокрый снег будет постепенно переходить в дождь.
На остальной территории Украины - без существенных осадков.
В Киеве завтра – увеличение облачности, мокрый снег с переходом в дождь, порывистый ветер.
В ближайшую ночь будет морозно, до -7 -11 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели.
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