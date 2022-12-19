Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Завтра, 20 декабря, Атлантика сдвинет холодный антициклон на восток.

Если ночью еще температура воздуха ожидается низкой, -5 -12 градусов, в Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, то уже завтра днем стремительно потеплеет.

В течение вторника – до оттепели, небольших "плюсов". Будет подтаивать снег и лед.

Северный ветер перейдет на юго-западный, в западных, северных и центральных областях могут быть сильные порывы.

Осадки ожидаются на Севере, Западе и Винницкой области - мокрый снег будет постепенно переходить в дождь.

На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве завтра – увеличение облачности, мокрый снег с переходом в дождь, порывистый ветер.

В ближайшую ночь будет морозно, до -7 -11 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели.

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