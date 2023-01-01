Я думаю, пришла пора подвести «сухой» итог большого военного саммита, напоминающего саммит между Черчиллем и Рузвельтом во время Второй мировой войны. Речь идет о встрече между президентом Джозефом Байденом и президентом Украины Зеленским. А определение этой встречи как военного саммита дал в интервью Еспресо чрезвычайно информированный бывший представитель Государственного департамента Дэниел Фрид.

Фрид прав, это был военный саммит, саммит союзников. Я давно называю эту войну Четвертой мировой войной. Путин объявил войну не Украине, а Западу. Мы прекрасно помним его заявление: «Собирайте манатки – и прочь отсюда». Он собирался за 5 дней покорить Украину и в ореоле своей победы стать на границах Прибалтики и Польши, размахивая ядерным оружием, и принудить Запад к капитуляции. Он не скрывал своих планов, выболтал их на пресс-конференции после встречи с Макроном 6 февраля. Он тогда очень вдохновленным вернулся из Пекина и был на пике своей эйфории, угрожал Украине («нравится, не нравится – терпи, моя красавица»). Он раскрыл свой план, признался, что да, на конвенциональном уровне мы уступаем Западу, но преобладаем ядерной мощью, политической волей и т.д. Но он не знал тогда, что на конвенциональном уровне он уступает не только НАТО, он уступает одной украинской армии. Это стало самым главным историческим событием 2022 года – появление на карте мира нового великого государства, обладающего собственной сильной армией и выполняющего ту функцию, ради которой было создано НАТО 75 лет назад и на которую оно так и не решилось, когда перед ним возникла эта угроза. Поэтому аналогия вполне правильная: историческая встреча двух союзников – Черчилля и Рузвельта и Зеленского и Байдена.

Есть только одно отличие, которое показывает огромную роль Украины сегодня как лидера свободного мира: Черчилль просил у Рузвельта не только оружие – Черчилль просил у Рузвельта солдат, Черчилль просил того, что в конце концов через несколько лет реализовалось как высадка в Нормандии. Зеленскому в Украине этого не нужно.

Украина сама справляется с ордой, которая бросила вызов всему цивилизованному миру. Зеленский просил только оружие. Еще раз повторяю: это мировая война, а после каждой мировой войны государство-победитель создает новую систему безопасности. После наполеоновских войн это происходило на Венском конгрессе, после Первой мировой – на Версальском, после Второй мировой – в Потсдаме. После Четвертой мировой войны это, похоже, будет на том саммите, о котором идет речь, согласованном США и Украиной.

Есть еще один момент – танки Abrams и танки Leopard-2. Наш главнокомандующий генерал Залужный очень четко и конкретно очертил необходимость. Архитектура мировой безопасности – это чрезвычайно хорошо и масштабно, но мы нуждаемся в конкретных решениях, в том числе в поставках тяжелого оружия. И здесь вопрос, кто сделает первый шаг. Германия? Франция? Соединенные Штаты? Кто? Великобритания?

Это очень хорошее соревнование наших союзников. Когда Шольц сказал: «Я не могу первым давать» – в Украине, естественно, это заявление встретили достаточно кисло. По сути, это был призыв к американцам, мол, сделаем это вместе. На британцев мы возлагаем не менее важную роль. Ведь когда Залужный говорил о 300 танках, 700 бронетранспортерах и 500-600 гаубицах, я думаю, в этой цифре – 300 танков – он имел в виду 200 «абрамсов», уже ушедших в Польшу, и сотню «леопардов». То есть, это уже практически реализуется. Но не менее важен вопрос о дальнобойных ракетах. Его блестяще поставила украинская журналистка на пресс-конференции Байдена и Зеленского, я имею в виду последний, четвертый вопрос. Я его повторю с удовольствием, он важен. Она спросила Байдена: господин президент, сначала в США говорили, что ни в коем случае нельзя давать украинцам «джевелины», это ужасно спровоцирует Путина, потом дали; потом говорили, что нельзя давать «стингеры», тогда дали; впоследствии – ни за что нельзя давать гаубицы, но тоже дали; после этого говорили, что категорически нельзя давать «хаймерсы» – дали, наконец, «нельзя давать «петриотс» – сегодня вы даете нам «петриотс». Так когда вы дадите нам «атакмс»? Ответ Байдена был недостаточно убедителен, он привел ту аргументацию, которая до последнего времени использовалась и на Западе, и даже внутри администрации Вашингтона. Есть две школы в администрации Вашингтона: одна – «победа Украины», другая – «наша задача – не допустить поражения». Персоналии не будем называть, они хорошо известны. Ранее у школы «нельзя допустить поражения» был аргумент: нельзя давать это оружие, это спровоцирует ужасающе Путина и он ядерное оружие применит. Этот аргумент больше не работает, Путину указали его место, ему сказали, что в случае ядерной войны его просто убьют, и он этот сигнал понял прекрасно.

Лавров это тоже озвучил и де-факто подтвердил, так что такая информация у них есть.

Это очень интересно: они молчали, это предупреждение было сделано в начале октября, и три месяца они молчали. Наконец Лавров сказал, что это было конкретное предупреждение. Сейчас администрацию Байдена 5-я колонна пугает: мол, да, конечно, Украина победит, но если мы дадим сейчас Украине оружие для сокрушительного и позорного поражения России в ближайшие две недели согласно плану генерала Залужного (а он сказал очень конкретно: я стою в 84 км от Мариуполя и хочу пройти эти 84 километра, для этого мне нужно то и то), тогда рухнет не только власть Путина, но и вся система власти, вся так называемая элита, Украина восстановит территориальную целостность. Они очень любят сейчас выражение «на расстоянии 11 часовых поясов», подчеркивающее огромность российской территории, на которой много ядерного оружия, химического производства. Начнется великая российская смута, гражданская война, а это ужасно для всего мира. Сейчас в Вашингтоне проходит жесткая дискуссия по этому вопросу. На днях был твит Макфола, бывшего посла США. Он возмущен. Он неформально, но является членом администрации Байдена, он является соучастником группы по санкциям Ермак – Макфол.

Он просто кричал: мне плевать на все эти пугалки «ужасная гражданская война в России», «ужасные люди, которые придут вместо Путина». Прекратите уже нас этим пугать.

Меня больше волнует оккупация Россией и продолжающаяся сейчас политика геноцида украинского народа. В условиях разгара этой дискуссии одним из важнейших результатов визита Зеленского является, во-первых, закрепление политических результатов нашего союзничества в конгрессе, невероятный прием. Но откровенно поставленный вопрос о наших отношениях, о необходимости последнего пакета для победы спровоцировал очень мощную дискуссию. Сопротивляться давлению "группы победы" противникам внутри администрации будет очень сложно. Тем более что вновь проявил себя наш выдающийся союзник – Великобритания. Еще за неделю до визита Зеленского важный диалог состоялся в палате общин. Рядовой член парламента Борис Джонсон – помните, такой был премьер-министр Великобритании? - спросил у министра обороны Бена Уоллеса, который был министром и в его кабинете: скажите, господин министр, а могли бы мы помочь Украине противостоять программе уничтожения ее инфраструктуры? Можем ли мы предоставить дальнобойное оружие? – Да, ответил министр. И подробно объяснил: у нас есть очень эффективные крылатые ракеты воздушного базирования "Стормшедоу". А дальше – ключевая фраза, сказанная 15 декабря: если эти варварские атаки против украинских городов будут продолжаться, мы передадим нашим украинским союзникам эти ракеты. Но сегодня и несколько дней назад эти атаки продолжаются.

Происходят чрезвычайно неожиданные для российского генералитета и в общем путинского окружения взрывоопасные ситуации на аэродромах базирования входящей в «триаду» стратегической авиации. Выяснилось, что что-нибудь может прилететь в город Энгельс. А в ответ путинский спикер Песков начинает демонстрировать весь комплекс своей некомпетентности. Или это от страха, или они просто не могут ничего сделать, Песков на конкретный вопрос: что происходит с московской системой противовоздушной обороны? – говорит: это не ко мне вопрос, это вообще вопрос к соответствующим профильным ведомствам. Конец. Точка. Что это?

Это паника. Где Энгельс, там и Москва. По Энгельсу Украина бьет практически самоделками, если можно так сказать, – старыми советскими «стрижами», разработанными в Украине и оставленными там. Представляете, какое стратегическое преимущество получит Украина, когда у нее будут эти британские стратегические крылатые ракеты "Стормшедоу" воздушного базирования. Наконец, Польша преодолела все бюрократические препятствия и передает Украине советские Миг-29.

По моим данным, сейчас идет работа в Польше по оснащению этих самолетов британскими ракетами.

Вы очень хорошую анонсировали тему: соревнование между нашими западными союзниками в реализации заключительного, финального пакета помощи для мощного броска.

А странные взрывы в Энгельсе – это еще как раз демонстрация и дополнительный аргумент для наших союзников. В случае чего может взрываться в Энгельсе на аэродромах стратегической авиации и без дальнобойных западных ракет. Может быть, лучше уж сохранить лицо и таки поставить их. Такой может быть аргумент.

Это аргументы, которые просто обращаются к гордости наших союзников. Ребята, четвертая мировая война завершается, Украина обречена на стратегическую победу. Возможно, вы тоже хотите вложиться в эту победу – этот ваш вклад попадет в учебники истории. Мне понравилось последнее выступление Зеленского, центральной мыслью которого была идея о нерешительности Запада. Об этом еще говорил Черчилль: на американцев можно положиться, они всегда примут правильное решение, но только после того, как опробуют остальные. Ему тоже хотелось больше оружия и как можно скорее. Украина стала лидером свободного мира, и теперь Запад должен за ней подтянуться в этой лидерской гонке в выполнении своей исторической задачи – навсегда закрыть эту угрозу нашествия варварских орд с востока на Европу.

Мы видим, как разворачиваются какие-то буквально сценарные планы, прописанные Джоном Роналдом Руэлом Толкином в его эпопее "Властелин колец". Путин раздал восемь перстней, девятый взял себе. Число совпадает с количеством колец назгулов. Шутки шутками, но все идет по четко прописанным сагам. А что это было за сборище под видом неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге?

Кольца уже назвали "кольцами безвластия". И это возвращает мои мысли к огромным достижениям Украины на протяжении этих 9 месяцев борьбы с агрессором.

Украина еще не завершила борьбу за свою территориальную целостность, часть территории оккупирована врагом. Но она уже решила кучу проблем.

Во-первых, освободила от нависшей над Западом угрозы, ведь план Путина заключался в том, чтобы, захватив Украину, через ядерный шантаж заставить Запад сдаться: собирайте манатки – и прочь отсюда, сказал он. Вторая историческая задача – Украина уже освободила все народы так называемого постсоветского пространства. И вчерашняя встреча нескольких диктаторов в Санкт-Петербурге в Российском музее (вот именно в музее им место – в музее восковых фигур скоро будет место этим девятерым) – это были похороны СНГ. Посмотрите, как ведут себя эти страны. Азербайджан (Алиев), Казахстан (Токаев) – они совершенно освободились уже от власти Путина. И даже всегда покорная Армения – на предыдущем саммите (прежде, чем похоронить СНГ, неделю назад Путин побывал на похоронах ОДКБ) председательствующий Пашинян отказался подписывать какие-либо заявления и закрыл заседание. Путин в бешенстве бросал ручку, топал ножкой – все ушло, все постсоветские страны освободились от влияния Путина. Даже на предыдущем провальном саммите в Астане такие, казалось бы, вассалы, как Рахмон и Бердымухамедов, говорили Путину: почему это вы себе позволяете обращаться с нами, как с советскими республиками? Мы уже не советские союзные республики. Вот эта историческая задача выполнена Украиной и украинской армией – освобождение народов постсоветского пространства.

А объясните нетривиальный жест со стороны Пригожина, военного преступника, публично фактически отправившего на три буквы Медведева, заговорив о его эротических фантазиях. Прежде Медведев, находясь в каком-нибудь пьяном или ином угаре, расписал свои сексуальные фантасмагории на тему «Мир в 2024 году». Шутки шутками, но Пригожин публично унизил Медведева, который прежде получил мандат на посещение Пекина. И скорее всего Медведев получил от Путина очень конкретные вещи, которые тот как доверенное лицо Путина должен был передать Си Цзиньпину. И Си Цзиньпин принял его в Пекине. А тут Пригожин демонстрирует свое отношение к Медведеву.

А за несколько дней до послания Медведева на три буквы он послал начальника генерального штаба на 5 букв. Причем даже не он, а кто-то из его подчиненных. Вот быо позорище! После того, как два пригожинских уголовника послали Герасимова, министерство обороны выпустило специальное коммюнике, что это фейк украинских пропагандистов и нацистов, ничего подобного быть не могло. После этого Пригожин снова унизил – приехал и лично поздравил и вручил некий диплом тому человеку, который назвал Герасимова пи***ом.

Это что-то невероятное. Это показывает, что в России уже есть гражданская война. Она неотвратима.

Причем гражданская война совершенно нового типа. Это не будет как после Первой мировой между белыми и красными, между сторонниками какой-то идеи, квазирелигиозными, с верой в коммунизм или еще во что-то. Это будет борьба уголовников между собой за огромную собственность, которая останется ничейной. Он уже посылает этих герасимовых и медведевых, он «опускает» их еще и с собственными целями: когда рухнет эта власть мультимиллиардеров, останется ничейной огромная собственность. Не денежные знаки, которые они собирают. Денежные знаки окажутся в Госбанке Украины, они уже заморожены и конфискованы Америкой. Но останутся огромные материальные мощности, здоровенные сырьевые ресурсы, какие-то никелевые, алюминиевые, металлургические заводы-гиганты. За это начнется война между частными армиями. Что такое феномен частных армий, зачем они нужны воевать с Украиной? Для этого в нормальных государствах есть централизованная армия. Это частные армии – Кадырова, Пригожина и Рогозин пытался создать, но его в задницу ранило. Это частные армии. И Пригожин наиболее активный из них в этой гражданской войне в России за ее огромные ресурсы. Пока что они грабят в украинских селах и маленьких городках швейные машинки и холодильники. А представьте, как они будут грабить на Рублевке, в других кварталах Москвы, а потом еще пойдут грабить по объектам огромной собственности. Это первые вестники гражданской войны на развалинах и обломках Российской империи.

Академический вопрос: а почему Герасимов, являясь начальником генштаба, в ведении которого находится главное управление генштаба, когда-то называвшееся ГРУ, – почему он все это терпит?

У Пригожина сила. Это значит, что гражданская война уже идет. Начальник генерального штаба, имеющий ГРУ, которое сейчас является главным управлением спецназа, – почему он не может послать несколько команд арестовать Пригожина или повесить? Он не может этого сделать, потому что гражданская война уже идет. У Пригожина самая мощная и эффективная армия.

Когда пи***ом называют начальника генерального штаба, пи***ом автоматически становится верховный главнокомандующий.

Это отличное для нас свидетельство не просто концептуального разрушения системы. Я настаиваю на этом: это уже происходящее в России свидетельство горячей гражданской войны между бандами мерзавцев, которые готовятся делить ту огромную собственность, которая останется после падения нынешней власти.

Будем надеяться, что падение нынешней власти в России произойдет как можно скорее.