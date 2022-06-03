Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина .

"У нас сегодня есть 90 человек, которых мы идентифицировали как военных преступников. Убийства гражданских, сексуальные преступления, пытки и т.д.", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что в Украине уже осудили троих российских военнослужащих.

Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.

31 мая в Полтавской области двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова осудили на 11,5 лет каждого за нарушение законов и обычаев войны.