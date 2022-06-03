В Украине идентифицировали 90 военных РФ, совершавших военные преступления, - Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что идентифицированы лица 90 российских военнослужащих, совершавших военные преступления в Украине
Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина .
"У нас сегодня есть 90 человек, которых мы идентифицировали как военных преступников. Убийства гражданских, сексуальные преступления, пытки и т.д.", - сказала генпрокурор.
Венедиктова отметила, что в Украине уже осудили троих российских военнослужащих.
- Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.
- 31 мая в Полтавской области двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова осудили на 11,5 лет каждого за нарушение законов и обычаев войны.
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