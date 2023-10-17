В Украине и Израиле на карту поставлено будущее западной цивилизации, - премьер Чехии

Об этом заявил на конференции SH!FTS премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщают Ceske Noviny.

По его словам, природа этих конфликтов разнится: агрессия России против Украины является жестоким, но конвенционным военным столкновением, в то время как нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль является чистым терроризмом.

Однако, отметил Фиала, их объединяет то, что западная цивилизация подверглась нападению, и что оба нападения будут влиять на международную среду в следующем десятилетии.

"Кризисы безопасности заставляют нас реагировать на них, меняться под их давлением", – сказал Фиала. По его словам, Чехия должна отказаться от легкомыслия и лучше подготовиться ко всем угрозам. "Без безопасности нет процветания", – подчеркнул он.

Именно поэтому необходимо поддержать тех, кто оказался жертвой агрессоров, заявил Фиала. По его словам, конфликты также подчеркнули важность укрепления стойкости Чешской Республики.

Премьер-министр напомнил, что Чехия увеличивает расходы на оборону, которые со следующего года достигнут двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

Фиала подчеркнул, что кроме обычной обороны необходимо также работать над укреплением социальной устойчивости страны, поскольку государство сталкивается с повышенным уровнем пропаганды и психологической войны, ведущейся на информационных площадках.

По его словам, не только политики, но и все, кто имеет возможность обращаться в большие группы людей, должны уделять внимание поиску согласия между всеми слоями общества на общей основе.

"Поддержка базового согласия в обществе будет, пожалуй, самым большим вызовом, с которым мы сталкиваемся", – подытожил Фиала.