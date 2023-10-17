Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Украине и Израиле на карту поставлено будущее западной цивилизации, - премьер Чехии

В Украине и Израиле на карту поставлено будущее западной цивилизации, - премьер Чехии

17 октября, 2023 вторник
17:13
Мир

Будущее западной цивилизации и ее базовые ценности, такие как уважение к человеческой жизни и уважение к гражданскому населению, поставлены на карту в конфликтах в Украине и Израиле

Об этом заявил на конференции SH!FTS премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщают Ceske Noviny.

По его словам, природа этих конфликтов разнится: агрессия России против Украины является жестоким, но конвенционным военным столкновением, в то время как нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль является чистым терроризмом.

Однако, отметил Фиала, их объединяет то, что западная цивилизация подверглась нападению, и что оба нападения будут влиять на международную среду в следующем десятилетии.

"Кризисы безопасности заставляют нас реагировать на них, меняться под их давлением", – сказал Фиала. По его словам, Чехия должна отказаться от легкомыслия и лучше подготовиться ко всем угрозам. "Без безопасности нет процветания", – подчеркнул он.

Именно поэтому необходимо поддержать тех, кто оказался жертвой агрессоров, заявил Фиала. По его словам, конфликты также подчеркнули важность укрепления стойкости Чешской Республики.

Премьер-министр напомнил, что Чехия увеличивает расходы на оборону, которые со следующего года достигнут двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

Фиала подчеркнул, что кроме обычной обороны необходимо также работать над укреплением социальной устойчивости страны, поскольку государство сталкивается с повышенным уровнем пропаганды и психологической войны, ведущейся на информационных площадках.

По его словам, не только политики, но и все, кто имеет возможность обращаться в большие группы людей, должны уделять внимание поиску согласия между всеми слоями общества на общей основе.

"Поддержка базового согласия в обществе будет, пожалуй, самым большим вызовом, с которым мы сталкиваемся", – подытожил Фиала.

  • Чешский министр иностранных дел Ян Липовский 10 октября лично летал в Израиль, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.
  • 12 октября министерство иностранных дел Чехии вызвало "на ковер" посла РФ Александра Змиевского из-за удара России по украинской деревне Гроза.
Чехия
Война с Россией
Война в Израиле
Читайте также:
Карта бойових дій Авдіївка_1310
16 октября, 2023 понедельник
Офицер ВСУ: Получив отпор, враг отказался от пехотных штурмов Авдеевки
16 октября, 2023 понедельник
Враг концентрирует усилия на захвате Купянска, - Евлаш
Україна прапор
14 октября, 2023 суббота
Украинское государство должно пересмотреть подход к своим гражданам: канадский дипломат Ващук на форуме Via Carpatia
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.14
  • EUR
    Покупка 39.52
    Продажа 40.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 октября
18:40
Эксклюзив
Очень бездумно писался этот законопроект: нардеп Федына о провале в Раде голосования по изъятию военного НДФЛ у громад
18:34
США передали Украине 31 обещанный танк Abrams
18:22
Михаил Фридман
Суд Лондона порекомендовал олигарху из РФ Фридману пересесть на общественный транспорт
18:20
Во время ночной атаки РФ уничтожила школу парусного спорта в Одессе
18:13
Из Авдеевки эвакуировали еще 13 жителей
18:01
Канцлер Германии Шольц прибыл в Израиль
18:01
OPINION
Королевство разбитых зеркал
17:53
Украина впервые использовала на поле боя ракеты ATACMS, – СМИ
17:39
США, Япония и Южная Корея обсудили угрозы со стороны КНДР и ее поставки оружия в Россию
17:26
Везде должен быть Starlink: Шмыгаль призвал местные власти доукомплектовать Пункты несокрушимости
17:22
НАПК инициирует санкции против шести "алмазных" российских компаний
17:19
Эксклюзив
В Defense Express допускают, что враг может сделать ставку на комбинированные удары с баллистическим оружием
17:11
На Майдане Незалежности в Киеве студенты воссоздали события Революции на граните
17:11
Россияне ударили по центру Херсона: ранены две женщины
17:04
Отношения России и КНДР вызывают сильную обеспокоенность, - спецпредставитель ООН
17:00
Шпионил за ВСУ под Бахмутом: к 15 годам за решеткой приговорен агент ФСБ
17:00
Аналитика
Что известно о масштабах коррупции на поступающей в Украину гуманитарной помощи?
16:52
"Непреклонно поддерживаем Израиль в его праве на защиту": МИД Украины обнародовал заявление о ситуации на Ближнем Востоке
16:44
Канада
Канада ввела санкции против 6 СМИ Молдовы, распространяющих российскую дезинформацию
16:35
Обновлено
Франция осудила обнародование ХАМАСом видео с пленными
16:31
В Ереване умер 37-летний замглавы представительства МВД РФ в Армении
16:30
Вышел официальный трейлер украинского фильма "Между нами"
16:27
С сигнализацией и видеонаблюдением: Укрзализныця заказала Крюковскому заводу 44 новых вагона
16:18
Инструкторы ЧВК Вагнера поехали в Сирию тренировать боевиков Хезболлы, - ЦНС
16:04
В ООН оценили ущерб Украине от подрыва плотины Каховской ГЭС в $14 млрд
16:01
OPINION
"Легко убеждать прирученных зайцев не есть мяса"
16:00
Нікол Пашинян
Ереван готов подписать с Азербайджаном мирный договор до конца года, - Пашинян
15:56
Дефицит священников: россияне на оккупированной Луганской области откроют центр для подготовки клириков
15:50
Эксклюзив
"Двойная игра": генерал Маломуж проанализировал позицию Си Цзиньпина по поводу войны в Украине и Израиле
15:47
Роман Софии Андрухович "Феликс Австрия" будет издан в США
15:32
Эксклюзив
"Туда ехали все скорые города": заместитель председателя райсовета о взрывах на аэродроме в Бердянске
15:28
Артобъекты из частей оружия и техники: в Киеве откроют благотворительную выставку
15:27
Tesla
Tesla отзовет из США почти 55 тыс. автомобилей Model X: в чем причина
15:14
Шведке после потери руки поставили инновационный протез, соединяющийся с костями, мышцами и нервами женщины
15:07
Военным разрешили списывать утраченное в бою имущество по упрощенной процедуре
14:46
Южная Корея обвинила КНДР в помощи ХАМАС в атаках на Израиль
14:43
Верховная Рада
Важный шаг для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС: ВР поддержала закон о финмониторинге политически значимых лиц
14:35
Европарламент
Европарламент поддержал €50 млрд помощи Украине на 4 года
14:31
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:26
Эксклюзив
Израиль пытается сохранить отношения с Москвой, - политолог о вероятном отказе Зеленскому в визите
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV