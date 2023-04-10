В Украине и ЕС разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у желающих эвакуироваться из Бахмута
СБУ и правоохранители Польши ликвидировали мошенническую схему выманивания денег у желающих выехать из Бахмута. Один мошенник задержан, еще двое прячутся в ЕС
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
За разные суммы дельцы "гарантировали" жителям Бахмута и Угледара, в том числе инвалидам и родителям малолетних детей, вывезти их в более безопасные регионы Украины.
Средняя стоимость таких "услуг" составляла 30 тысяч гривен, а "клиентов" находили в соцсетях.
Мошенники требовали у людей "предоплату" в размере 50% от заявленной суммы, а для сбора средств использовали банковские карты, оформленные на подставных лиц.
"После получения средств дельцы прекращали общение с потерпевшими и больше не выходили на связь", – отметили в СБУ.
Всего мошенники выманили у людей более 1,5 млн гривен.
- Во Львове мошенник из тюрьмы собирал деньги на лечение раненого воина.
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