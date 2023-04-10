Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

За разные суммы дельцы "гарантировали" жителям Бахмута и Угледара, в том числе инвалидам и родителям малолетних детей, вывезти их в более безопасные регионы Украины.

Средняя стоимость таких "услуг" составляла 30 тысяч гривен, а "клиентов" находили в соцсетях.

Мошенники требовали у людей "предоплату" в размере 50% от заявленной суммы, а для сбора средств использовали банковские карты, оформленные на подставных лиц.

"После получения средств дельцы прекращали общение с потерпевшими и больше не выходили на связь", – отметили в СБУ.

Всего мошенники выманили у людей более 1,5 млн гривен.