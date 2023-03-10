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В Украине готовят к запуску Тилигульскую ветровую электростанцию: что известно

10 мартa, 2023 пятница
11:46
Экономика

В Украине завершают строительство первой очереди Тилигульской ветровой электростанции. Уже этой весной 19 ветротурбин начнут генерировать электроэнергию

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

По данным компании, строительство этой ветровой электростанции – важный шаг по пути развития зеленой энергетики.

"Россия уничтожает, а Украина создает. В этом и есть наша кардинальная разница в мировоззрениях... Мы даем сигнал международным партнерам о том, что инвестировать в Украину можно уже сегодня, не дожидаясь окончания войны", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Компания ищет инвесторов, которые помогут завершить строительство станции для выхода ее на полную проектную мощность в 500 МВт. В настоящее время электростанция готова выдавать 114 МВт.

Новости
Украина
война с Россией
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