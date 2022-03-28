"В Украине гибнут люди": звезда сериалов "Беверли Гилз" и "Волшебницы" Шеннен Догерти напомнила зрителям "Оскара" о войне
Американская актриса Шеннен Догерти напомнила своей двухмиллионной аудитории в Instagram о том, что в Украине продолжают погибать люди из-за войны
Звезда сериалов "Беверли Гилз" и "Волшебницы" прокомментировала церемонию "Оскар-2022" двумя фотографиями, на первый скандальный момент с актером Виллом Смитом, ударившим ведущего Криса Рока, а на второй – мертвый мужчина, у которого оторвало ногу.
"В других новостях... погибают люди в Украине", - подписала фото Шеннен Догерти.
Отметим, что на своей странице в Instagram Шеннен Догерти с начала нападения России на Украину активно рассказывает о войне, показывая зверства русской армии и прося свою аудиторию поддержать Украину.
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