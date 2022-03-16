Об этом сообщает "Медуза", - информирует " Эспрессо.Запад ".



"Траурное фото с портретами шести погибших спецназовцев разошлось соцсетями. Это - бойцы ЦСН "Витязь" при дивизии имени Дзержинского. О некоторых из них можно найти биографические данные, - пишет "Медуза". - Алексей Блинков (второе дело) - выпускник Новосибирского института войск" Михаил Беляков (вероятно второй слева) - уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, награжденный орденом Мужества посмертно, погиб еще 27 февраля. На родине ему устроили пышные похороны".



Также изданию стало известно о седьмом полеглом - это спецназначен Максим Пустозвонов, выходец из Самарской области, бывший футболист молодежного состава "Крылья Советов".



"Круг обязанностей "Витязя" широк - от борьбы с бандформированиями до охраны вип-персон. Что делали "вытяги" в соседней стране, остается только догадываться", - пишет "Медуза".

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