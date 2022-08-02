В Украине, где возможно, возобновили работу дорожных постов весового контроля

Об этом на facebook сообщает Укртрансбезопасность.

По состоянию на 1 августа в штатном режиме работает 28 постов весового контроля на следующих автодорогах:

М-19 (Волынская область)

М-21; М-30 (Винницкая область)

М-30 (Днепропетровская область)

М-21 (Житомирская область)

М-25 (Закарпатская область);

Н-08 (Запорожская область)

Н-10 (Ивано-Франковская область)

М-30; Н-23 (Кировоградская область)

М-06; М-03; М-05 (Киевская область)

Н-09 (Львовская область)

М-03; М-22; Н-31; Р-60 (Полтавская область)

Н-25 (Ровенская область)

Н-03; М-30; Н-25 (Хмельницкая область)

Н-01 (Черкасская область)

В течение августа количество активных весовых комплексов должно увеличиться до 35-38 единиц. В результате боевых действий повреждено три комплекса, еще 14 находятся в зоне боевых действий, на временно оккупированной территории осталось шесть постов.

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