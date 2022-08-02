В Украине, где возможно, возобновили работу дорожных постов весового контроля
В Украине возобновлена работа 28 комплексов весового контроля на трассах в 14 областях – с началом войны их работа была прекращена, а доступ к базам данных закрыт.
Об этом на facebook сообщает Укртрансбезопасность.
По состоянию на 1 августа в штатном режиме работает 28 постов весового контроля на следующих автодорогах:
- М-19 (Волынская область)
- М-21; М-30 (Винницкая область)
- М-30 (Днепропетровская область)
- М-21 (Житомирская область)
- М-25 (Закарпатская область);
- Н-08 (Запорожская область)
- Н-10 (Ивано-Франковская область)
- М-30; Н-23 (Кировоградская область)
- М-06; М-03; М-05 (Киевская область)
- Н-09 (Львовская область)
- М-03; М-22; Н-31; Р-60 (Полтавская область)
- Н-25 (Ровенская область)
- Н-03; М-30; Н-25 (Хмельницкая область)
- Н-01 (Черкасская область)
В течение августа количество активных весовых комплексов должно увеличиться до 35-38 единиц. В результате боевых действий повреждено три комплекса, еще 14 находятся в зоне боевых действий, на временно оккупированной территории осталось шесть постов.
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