Очередной удар Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту

Днем 26 августа прогремели взрывы вблизи временно оккупированного Херсона. Россияне сразу заявили о работе ПВО, однако реальность совсем другая. ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту. Представители оперативного командования "Юг" утверждали, что мост взят под огневой контроль Вооруженных сил Украины. Это привело к тому, что оккупационные войска не решаются использовать и ремонтировать его. Также сегодня были нанесены удары по позициям россиян в Чернобаевке и Инженерном. Ранее, 24 августа, ВСУ также нанесли удар по шлюзовому мосту Каховской ГЭС, в результате чего перемещение по переправе стало невозможным. Украинская армия планомерно выводит из строя все мосты через Днепр для того, чтобы предотвратить переброску техники и боеприпасов оккупантов на правый берег Херсонщины. Чтобы найти варианты какого-то логистического выживания, враг сейчас пытается достроить баржевую переправу вблизи Антоновского моста. Было построено более 50 метров такой переправы, однако, по всей вероятности, сегодняшние удары повредили и эту переправу. Также есть предварительная информация о том, что враг завершил развертывание понтонной переправы через Днепр в районе населенного пункта Львовое и готовится к использованию этой переправы для собственных нужд.



Взрывы на Антоновском мосту 26 августа.

ВСУ ликвидировали 200 десантников в оккупированной Кадиевке

Глава Луганской ОВА сегодня сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили более 200 российских десантников, нанеся удар по базе оккупантов в гостинице "Донбасс" в оккупированной Кадиевке. Россияне утверждают, что ВСУ выпустили по Кадиевке 10 ракет HIMARS. Правдивой информации, какими именно ракетами нанесла удар украинская армия, нет, однако для нас важен сам результат. Будем ждать продолжения этих хороших новостей.

Украина получит дополнительные 6 батарей систем ПВО NASAMS

На День Независимости мы получили самый большой пакет военной помощи от США в размере $3 млрд. Хотелось бы отдельно выделить системы противовоздушной обороны, включенные в этот пакет. В частности, современные зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Ранее было заявлено о поставке двух батарей, а в новом пакете военной помощи от США было сообщено еще о 6 батареях NASAMS. То есть, в целом Украина получит 8 батарей систем ПВО NASAMS. Каждая батарея, кроме командного пункта и обнаружения целей, имеет четыре пусковые установки, которые могут уничтожать цели на дальности до 40 км и на высоте 20 км. Это действительно современная и высокотехнологичная система ПВО. Именно системы ПВО NASAMS прикрывают Белый Дом в Вашингтоне. Для того чтобы прикрыть такой большой город, как Киев, нужно несколько десятков таких батарей. Так что надеемся, что до конца года мы сможем получить еще больше таких систем.



Зенитный ракетный комплекс средней дальности NASAMS.

Германия предоставит Украине дополнительные 3 комплекса ПВО IRIS-T

Германия объявила об увеличении количества систем ПВО IRIS-T для Украины. IRIS-T является одной из современных высокотехнологичных систем ПВО, используемых в Германии и некоторых других странах. Ранее речь шла о двух системах IRIS-T, однако несколько дней назад появилась информация о том, что Берлин может передать Украине дополнительные 3 комплекса ПВО IRIS-T. В министерстве обороны Германии совсем недавно говорили о том, что первый комплекс IRIS-T будет поставлен Украине в конце лета или в начале осени.



Ракета класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T.

