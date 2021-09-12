В Украине ежегодно будут индексировать пенсии всем пенсионерам, - Шмыгаль
Индексация пенсий в Украине для всех категорий пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в facebook ..
По его словам, индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров.
"На этой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда военные или ученые были исключены из механизма индексации. Мы восстановили справедливость. Также в законе будет прописана точная дата индексации - 1 марта", - написал Шмыгаль.
- Напомним, в июле Пенсионный фонд Украины провел индексацию для 1 млн украинцев, которым была назначена пенсия в 2018-2020 годах.
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