В Украине ежедневно фиксируется не менее двух рейдерских захватов, за 2021 - 466 атак, - OpenDataBot
По 2021-й год в Украине зафиксировано 466 рейдерских атак
Об этом сообщает OpenDataBot.
С конца весны общая динамика не изменилась: сейчас в Украине ежедневно происходит как минимум по два рейдерских захвата.
Ежегодно в стране фиксируют все больше нарушений. С 2015 года их количество увеличилось в 3 раза. В 2015-м было зафиксировано лишь 290 дел по рейдерства, а в 2020 - уже 849, и тенденция на увеличение сохраняется.
Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 Уголовного кодекса - подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и СПД.
С 348 дел 2021-го года о подделке документов в суд направлено 169. Дела, связанные с 206 статьей - противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом - в суд почти не доходят. С 118 дел в суд направили только три.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.83Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное