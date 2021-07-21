В Украине ежедневно фиксируется не менее двух рейдерских захватов, за 2021 - 466 атак, - OpenDataBot

Об этом сообщает OpenDataBot.



С конца весны общая динамика не изменилась: сейчас в Украине ежедневно происходит как минимум по два рейдерских захвата.



Ежегодно в стране фиксируют все больше нарушений. С 2015 года их количество увеличилось в 3 раза. В 2015-м было зафиксировано лишь 290 дел по рейдерства, а в 2020 - уже 849, и тенденция на увеличение сохраняется.



Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 Уголовного кодекса - подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и СПД.



С 348 дел 2021-го года о подделке документов в суд направлено 169. Дела, связанные с 206 статьей - противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом - в суд почти не доходят. С 118 дел в суд направили только три.

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