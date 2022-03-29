В Украине есть запасы еды на несколько лет, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине достаточно запасов продовольствия
Об этом передает 24 канал.
Сейчас для расчетов используют продукты, полученные в 2021 году.
"Стратегические запасы еды в Украине есть на несколько лет. То есть, это те запасы, которые мы собрали в прошлом году после посевной. Мы основные продовольственные запасы формируем из расчета на несколько месяцев. Это, кроме основного блока зернового. Есть общий продуктовый набор, который определили и формируем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны", – сказал Шмигаль.
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