Об этом рассказала и. о. главы Фонда государственного имущества Ольга Батова в эфире телемарафона.

"У нас есть около двухсот объектов, которые уже готовы к приватизации. Все эти объекты интересны, потому что они расположены на Западе Украины, в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия и объекты интересны релокации бизнеса", - сказала Батова.

По ее словам, первыми на продажу будут выставлены объекты, которые помогут решить проблему с хранением зерна.

"И именно сейчас мы считаем, что очень важно начать приватизацию комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов. Тех объектов, которые могут стране решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем чтобы переработать это зерно или в спирт или в муку" - отметила глава ФГИУ.

Ольга Батова объяснила, что сейчас эти объекты не работают. Их разрешат приобрести по рыночной цене, которая сложится на открытом аукционе. Глава Фонда добавила, что основной целью приватизации является не единовременное поступление денег для бюджета, а передача неработающих государственных бизнесов и активов.

4 августа Денис Шмыгаль сказал , что в начале осени правительство проведет массовую приватизацию, а также государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей создавать рабочие места.

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