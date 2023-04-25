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В Украине есть десятки аэродромов, которые можно использовать для полетов F-16, - Игнат

25 апреля, 2023 вторник
11:27
Война с Россией

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что инфраструктура Украины готова для истребителей F-16

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"С инфраструктурой вопросов вообще нет. Американская авиация садилась уже здесь, и F-15, и F-16. Эти самолеты были на наших аэродромах в 2012 году, и в 2018 году. У нас есть десятки разных аэродромов – оперативных, штатных, которые можно использовать для полетов этой авиации", – пояснил Игнат.

Юрий Игнат добавил, что в Украине есть участки автомобильных дорог, где могут садиться самолеты.

"Также есть участки автомобильных дорог, которые специально определены в разных регионах, где могут садиться самолеты с ограниченным движением транспорта. Это нормальная практика всех стран мира. А в воюющей стране инфраструктура должна быть сделана. Открою небольшую тайну - это уже делается давно ", – подчеркнул Игнат.

  • Напомним, ранее издание Politico сообщило, что сенаторы США требуют предоставить Украине истребители F-16. В обращении чиновники отметили, что война с Россией сейчас находится "на критическом этапе", и истребители могут стать преимуществом для Киева.
  • Двое пилотов из Украины находились в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки управления оценивали на тренажерах самолетов, в частности F-16
  • Бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов отметил, что украинские пилоты способны научиться управлять западными истребителями меньше, чем за полгода. Украина нуждается в самолетах с характеристиками, подобными F-16.



 

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