В Украине есть десятки аэродромов, которые можно использовать для полетов F-16, - Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что инфраструктура Украины готова для истребителей F-16
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"С инфраструктурой вопросов вообще нет. Американская авиация садилась уже здесь, и F-15, и F-16. Эти самолеты были на наших аэродромах в 2012 году, и в 2018 году. У нас есть десятки разных аэродромов – оперативных, штатных, которые можно использовать для полетов этой авиации", – пояснил Игнат.
Юрий Игнат добавил, что в Украине есть участки автомобильных дорог, где могут садиться самолеты.
"Также есть участки автомобильных дорог, которые специально определены в разных регионах, где могут садиться самолеты с ограниченным движением транспорта. Это нормальная практика всех стран мира. А в воюющей стране инфраструктура должна быть сделана. Открою небольшую тайну - это уже делается давно ", – подчеркнул Игнат.
- Напомним, ранее издание Politico сообщило, что сенаторы США требуют предоставить Украине истребители F-16. В обращении чиновники отметили, что война с Россией сейчас находится "на критическом этапе", и истребители могут стать преимуществом для Киева.
- Двое пилотов из Украины находились в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки управления оценивали на тренажерах самолетов, в частности F-16
- Бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов отметил, что украинские пилоты способны научиться управлять западными истребителями меньше, чем за полгода. Украина нуждается в самолетах с характеристиками, подобными F-16.
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