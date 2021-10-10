В Украине еще три области попали в "оранжевую" зону

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По состоянию на 10 октября отнесено 16 областей к "оранжевой" зоны карантина. С их числа выбыли Киевская и Ровенская области, а Волынская, Одесская и Черниговская добавились.

Таким образом, в оранжевую зону эпидемической опасности отнесены Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 391 на 100 тыс. населения, в Киеве - 247 на 100 тыс. населения.