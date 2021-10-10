В Украине еще три области попали в "оранжевую" зону
МЗ включило в "оранжевую" зону адаптивного карантина Волынскую, Одесскую и Черниговскую области
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
По состоянию на 10 октября отнесено 16 областей к "оранжевой" зоны карантина. С их числа выбыли Киевская и Ровенская области, а Волынская, Одесская и Черниговская добавились.
Таким образом, в оранжевую зону эпидемической опасности отнесены Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 391 на 100 тыс. населения, в Киеве - 247 на 100 тыс. населения.
- Напомним, по состоянию на 9 октября в "оранжевой" зоне находились 15 областей .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
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