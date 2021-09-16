В Украине еще придут сентябрьские потепления, - Гидрометцентр
До конца сентября в Украину еще придет потепление. Синоптики прогнозируют до + 20 ° C
Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в интервью РБК-Украина.
Кульбида отметил, что "дело уже идет к зиме".
"Поэтому с каждым последующим месяцем вероятность потеплений уменьшается, как и их интенсивность. Конечно же все это происходит на низком фоне температур, но после каждого похолодание, как правило, наступает определенное потепление", - сообщил он.
Однако, потепление уже не может быть таким как летом.
"Но все равно для осени 15-20 градусов, я думаю, это абсолютно нормальная температура. То есть гражданам не следует волноваться, кроме похолодание, в Украине будут еще и потепление до конца месяца", - отметил Кульбида.
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