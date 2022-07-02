Об этом сообщило МВД в телеграмме .

"С 1 июля вступил в действие Закон Украины о пересмотре отдельных льгот налогообложения. Следовательно, электрокары освобождены от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации", - подчеркнули в министерстве.

Не будут облагать налог только легковые электрокары. Закон не касается гибридных автомобилей.

Теперь первая регистрация электромобилей без уплаты пенсионного сбора в сервисном центре МВД будет стоить примерно 700 грн.

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