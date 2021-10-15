В Украине две области перешли в "оранжевую" и "красную" зону по COVID-19

Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения.



Согласно сообщению, по состоянию на 15 октября в Украине есть области в "красной", "оранжевой" и "желтой" зонах по COVID-19.



Так, за минувшие сутки уровень эпидемической опасности ухудшилось до "красной" в Херсонской области, а к "оранжевой" - в Киевской.



В "оранжевую" зону в настоящее время входят Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.



В "желтой" зоне находятся Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская и Ровенская области.

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