В Украине допущен к применению препарат "Паксловид" для лечения от COVID-19
По результатам проведенной экспертизы в Украине к экстренному медицинскому применению был допущен препарат для амбулаторного лечения COVID-19 "Паксловид"
Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Препарат "Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой и предназначен для использования", – подчеркнул министр.
Еще до регистрации этого препарата Министерством был подписан контракт с его производителем – компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тыс. курсов "Паксловида".
"Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформирует дополнительно", - добавил глава Минздрава.
Он также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов препарата для лечения COVID-19 "Молнупиравир".
Эти противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Лекарство выпускают в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. Также у них нет особых требований хранения.
"Это лекарство поможет нам в борьбе с COVID-19 и сохранит жизнь пациентам из групп риска", - отметил министр.
Виктор Ляшко также напомнил о наличии в Украине вакцин против коронавируса Moderna, Pfizer и Coronavac, которые доступны в каждом пункте прививки и центре массовой вакцинации для всех желающих старше 12 лет.
- Напомним, ранее Украина подписала договор с компанией Pfizer на закупку таблеток "Паксловид" от коронавируса.
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