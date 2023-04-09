В Украине должна существовать адекватная система повышения квалификации преподавателей, – основатель образовательной компании Setstud Кондратюк
Основатель образовательной компании Setstud Александр Кондратюк рассказал, что образовательная система Украины нуждается в реформировании, в частности в вопросе аккредитации преподавателей
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Украине должна быть адекватна аккредитация преподавателей. И должна она существовать в целом. Наша система повышения квалификации преподавателей является фейком. Поскольку никакого повышения квалификации, кроме того, что некоторым преподавателям с опытом работы повышают ставку, не происходит. Наши преподаватели не учатся. Никаких изменений в нашей системе преподавания не происходит", – рассказал Кондратюк.
Основатель образовательной компании Setstud подчеркнул, что в украинской системе образования есть ряд нерешенных проблем.
"Центры переобучения преподавателей и грамотная аккредитация, чтобы они не то чтобы на украинском говорили, но и преподавали профессионально на государственном языке, должны работать. Что касается ситуации по преподаванию на украинском языке, то это проблема, которую мы все видим. Однако есть еще ряд проблем в образовательной системе , которые не решены", - добавил он.
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