Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Украине должна быть адекватна аккредитация преподавателей. И должна она существовать в целом. Наша система повышения квалификации преподавателей является фейком. Поскольку никакого повышения квалификации, кроме того, что некоторым преподавателям с опытом работы повышают ставку, не происходит. Наши преподаватели не учатся. Никаких изменений в нашей системе преподавания не происходит", – рассказал Кондратюк.

Основатель образовательной компании Setstud подчеркнул, что в украинской системе образования есть ряд нерешенных проблем.

"Центры переобучения преподавателей и грамотная аккредитация, чтобы они не то чтобы на украинском говорили, но и преподавали профессионально на государственном языке, должны работать. Что касается ситуации по преподаванию на украинском языке, то это проблема, которую мы все видим. Однако есть еще ряд проблем в образовательной системе , которые не решены", - добавил он.