В Украине добыли 29,41 млн тонн угля за прошлый год: инфографика

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности в Украине со ссылкой на данные Минэнерго.



"С начала 2021 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 29 410 894 тонны угля. Плановое задание выполнено на 107%", - отмечает профсоюз.



Государственные угледобывающие предприятия подняли на поверхность земли 5 446 202 тонны угля. Это меньше планового задания на 1 289 898 тонн топлива.



В декабре 2021 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2 795 141 тонну угля и выполнили план на 116%. Государственные шахты выдали на поверхность земли 352 367 тонн угля и выполнили плановое задание на 67%.



В Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в декабре 2021 года добыли 1 110 198 тонн угля. Государственными шахтами Донецкого региона было добыто 260 861 тонну угля, а уровень добычи угля на госшахтах области по сравнению с плановым заданием уменьшился на 89 239 тонн.



На предприятиях Минэнергоугля Луганской области в декабре на поверхность земли подняли 18 200 тонн угля и недовыполнили плановое задание на 37 900 тонн.



Угольное объединение Днепропетровской области "ДТЭК Павлоградуголь" в декабре добыло 1 593 437 тонн угля и выполнило плановое задание на 113%.



Во Львовской области трудовой коллектив ГП "Львовуголь" в декабре добыл 68 606 тонн угля. Он выполнил плановое задание на 63%.



Госпредприятие "Волыньуголь" в декабре добыло 4700 тонн угля. Оно выполнило плановое задание на 57%.

Напомним, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский заявил, что Украине не хватает координации с бизнесом в энергетических вопросах.