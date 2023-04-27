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В Украине до конца войны могут запретить производство и продажу сигарет для duty-free

27 апреля, 2023 четверг
17:31
Новости

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам незаконного оборота табачных изделий намерена инициировать запрет на производство и продажу сигарет для duty-free из-за постоянных нарушений законодательства

"Несоблюдены в бюджет 20 миллиардов гривен (через нелегальную торговлю сигаретами – ред.), а если считать и все другие связанные вопросы, например, контрабанду сырья, то еще больше. Поэтому тематика обращения нелегальных сигарет – это макроэкономический вопрос для страны", - заявил глава временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, очень странная тенденция наблюдается с сигаретами для duty-free, когда на наземных пунктах пропуска на один чек покупают в среднем 30-35 пачек сигарет. При этом в ЕС можно провести только 2 пачки. В мирном 2021 году в Украине работало 48 магазинов беспошлинной торговли. А с начала войны их осталось всего 15. Выезд для большого количества граждан закрыт. Аэропорты прекратили свою работу. Но продажа в duty-free упала лишь с 27 миллионов пачек сигарет до 19-ти. Цифры совершенно не сопоставимы, считает Железняк.

Казалось бы, ключевую роль в борьбе с нелегальным оборотом табачных изделий должны играть правоохранители. Впрочем, эффективность их работы в ВСК вызывает немало нареканий.

"Учитывая, что на проблему уже столько раз обращали внимание, а она до сих пор существует, предложили решение для нашего комитета - во время войны запретить производство и продажу сигарет duty-free. Не очень элегантное решение, но выглядит так, что единственное действенное в этой ситуации", - написал Ярослав Железняк в своем телеграмме после заседания ВСК.

В ходе заседания ВСК аналитики представили данные, сколько налогов (акциза НДС и налога на прибыль) уплачивают отдельные производители табачной продукции на 1 тонну сырья. Оказалось, что этот показатель бывает как 4-5 миллионов гривен за тонну, так и 0 грн., 13 или 35 гривен на одну тонну.

"Вся правоохранительная система является соучастником уклонения от налогов", - считает член ВСК народный депутат Вадим Ивченко.

ВСК составила перечень правонарушений в различных областях с указанием адресов правонарушителей, GPS-координат, фамилий и марок поддельной продукции, в общей сложности более 30 страниц. Отчет был представлен на заседании в виде фотографий и передан правоохранителям для расследования. На следующем заседании ВСК по незаконному обороту табачных изделий, назначенному на 16 мая 2023 года, народные депутаты заслушают отчет правоохранительных органов о проведенных расследованиях.

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