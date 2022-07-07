В Украине до конца года заработает таможенный безвиз с ЕС
Присоединение к Конвенциям о процедуре совместного транзита и об упрощении формальностей в торговле товарами является важным шагом для будущего членства Украины в ЕС
Об этом сообщило Министерство финансов
Несмотря на военное положение, Минфин продолжает претворять в жизнь реформу таможни. Сегодня, 7 июля, принято решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS) и в Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.
Решение принято на основе рассмотрения заключения финальной Оценочной миссии Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Европейской комиссии.
"Таможенный безвиз - это возможность быстрого перемещения товаров между 36 странами Европейского региона, - подчеркнул Министр финансов Украины Сергей Марченко. - В то же время, присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS - это важный шаг будущего членства Украины в ЕС".
"Таможенный безвиз" позволит украинскому бизнесу пользоваться следующими преимуществами и упрощениями:
- одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и с Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией);
- авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;
- украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.
Ожидается, что пользоваться таможенным безвизом Украина сможет уже в конце 2022 года. Этому должно предшествовать принятие Верховной Радой Украины законопроекта № 7420 и законопроектов о присоединении к двум конвенциям, осуществление всех соответствующих международных процедур.
Транзитные упрощения на национальном уровне действуют в Украине с марта прошлого года.
- Принято решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
- 25 июня заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС, после чего разрешения на международные перевозки по странам Союза будут не нужны. По его мнению, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.
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